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В Башкирии коронавирус подтвердился еще у 163 жителей

В Башкирии коронавирус подтвердился еще у 163 жителей

Коронавирус в Башкирии | 24 дек 2020 | 12:54

Сегодня, 24 декабря, в Башкирии зафиксирован прирост инфицированных в 163 человека. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Общее число заболевших достигло отметки в 17904 пациентов.



Продолжают лечение 3715 жителей республики. В их числе 875 пациентов ковид-госпиталей, а также 2840 инфицированных, которые борются с болезнью дома. Вылечились за все время 14060 граждан. За сутки выписались с выздоровлением 132 человека.

За минувшие сутки от COVID-19 скончался один инфицированный. Общее число жертв выросло до 129 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Забелин назвал предварительные сроки окончания пандемии коронавируса в Башкоротостане.

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Источник: proural.info

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