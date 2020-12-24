В Башкирии часть медиков отказывается вакцинироваться от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 24 дек 2020 | 16:01

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сегодня, 24 декабря, на профильном брифинге ведомства сообщил, что некоторые медики региона отказываются вакцинироваться от коронавируса.







«Вся вакцинация у нас осуществляется только на добровольном характере. Отказом для проведения вакцины являются только медицинские противопоказания и нежелание самого вакцинируемого проводить вакцинацию», – отметил Забелин.



По информации министра в республики вакцины сейчас в достаточном количестве – 4,5 тысячи доз. В ближайшее время, по его словам, ожидается еще несколько тысяч. Сегодня вакцину получают учителя, медики, соцработники и сотрудники правоохранительных органов. Забелин сообщил, что планирует привиться и сам.





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