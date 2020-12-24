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В Минздраве Башкирии рассказали про процедуру отказа от ковид-вакцинации

В Минздраве Башкирии рассказали про процедуру отказа от ковид-вакцинации

| 24 дек 2020 | 16:07

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал про процедуру отказа от вакцинации. Он в очередной раз уточнил, что прививка от COVID-19 делается только на основании добровольного согласия пациента.



Максим Забелин, министр здравоохранения РБ:

- Вся вакцинация добровольная, отказом являются медицинские противопоказания или желание самого вакцинируемого. Случаи, о которых мне сообщали, единичные. В СМИ есть информация об антипрививочниках, которые пытаются донести не совсем точную информацию до жителей. Антипрививочники выступают против любой вакцинации - полиомиелит, корь, краснуха.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии часть медиков отказывается вакцинироваться от коронавируса.

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Источник: bash.news

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