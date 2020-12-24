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Башкортостан получил передвижную поликлинику

Башкортостан получил передвижную поликлинику

| 24 дек 2020 | 16:13

Сегодня Радий Хабиров рассказал в соцсетях о том, что система здравоохранения получила передвижную поликлинику.



Автопоезд с уфимскими медиками начнет курсировать по районам республики и принимать пациентов после Нового года.

- Осталось несколько дней до Нового года…- написал глава региона. - И в эти дни надо благодарить людей, которые в уходящем году посвятили себя обществу, людям, нашей республике... А также делать подарки. Вот сегодня передали системе здравоохранения передвижную поликлинику, столь нужную нашим селянам.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии часть медиков отказывается вакцинироваться от коронавируса.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова

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