Башкортостан получил передвижную поликлинику

| 24 дек 2020 | 16:13

Сегодня Радий Хабиров рассказал в соцсетях о том, что система здравоохранения получила передвижную поликлинику.







Автопоезд с уфимскими медиками начнет курсировать по районам республики и принимать пациентов после Нового года.

- Осталось несколько дней до Нового года…- написал глава региона. - И в эти дни надо благодарить людей, которые в уходящем году посвятили себя обществу, людям, нашей республике... А также делать подарки. Вот сегодня передали системе здравоохранения передвижную поликлинику, столь нужную нашим селянам.

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Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова