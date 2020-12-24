Башкортостан получил передвижную поликлинику

Сегодня Радий Хабиров рассказал в соцсетях о том, что система здравоохранения получила передвижную поликлинику.
Автопоезд с уфимскими медиками начнет курсировать по районам республики и принимать пациентов после Нового года.
- Осталось несколько дней до Нового года…- написал глава региона. - И в эти дни надо благодарить людей, которые в уходящем году посвятили себя обществу, людям, нашей республике... А также делать подарки. Вот сегодня передали системе здравоохранения передвижную поликлинику, столь нужную нашим селянам.