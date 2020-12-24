В Башкирии граждане старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса

| 24 дек 2020 | 16:17

В Башкирии граждане старше 60 лет смогут привиться от коронавируса. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин сегодня, 24 декабря, на брифинге. Ранее в ведомстве рассказывали, что привиться от COVID-19 смогут только граждане от 18 до 60 лет.







— Сейчас закончены испытания клинические с возрастной группой старше 60 лет и в ближайшее время будут внесены изменения в регистрационное удостоверение и показание для применения расширят, — отметил он.



Забелин добавил, что сейчас «для возрастной группой до 18 лет испытания в процессе».



Ранее в Минздраве Башкирии рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса. До этого в регион поступила новая партия вакцины от COVID-19.





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