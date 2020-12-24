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Будут ли введены новые ограничения из-за коронавируса в Башкирии

Будут ли введены новые ограничения из-за коронавируса в Башкирии

| 24 дек 2020 | 16:23

Будут ли новые ограничения в Башкирии из-за COVID-19 зависит от эпидемиологической ситуации, заявил министр здравоохранения Максим Забелин. Глава ведомства не исключил, что антиковидные меры могут быть ужесточены из-за ухудшения показателей в регионе, но пока говорить об этом не приходится.



Максим Забелин, глава Минздрава РБ:
- Мы высказываем предположение, что к началу следующего полугодия благодаря массовой иммунизации все стабилизируется. Будут ли новые ограничения, все зависит от текущей ситуации. Возвращаясь назад, у нас были ограничения для определенной категории граждан, было дистанционное образование. Говорить о том, будут ли новые меры, я не исключаю в случае ухудшения ситуации.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии граждане старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса.

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Источник: bash.news

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