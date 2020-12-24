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12 медучреждений Башкирии получили ключи от новых машин

12 медучреждений Башкирии получили ключи от новых машин

| 24 дек 2020 | 16:29

Сегодня Радий Хабиров вручил ключи от машин Главврачам республиканских больниц.



Автопарки 12 медучреждений региона пополнились новенькими ларгусами, а республиканская клиническая больница получила передвижной медицинский комплекс. Это вездеход, оборудованный полноценными медицинскими кабинетами. Благодаря таким автопоездам лучшие специалисты могут оказать помощь пациентам по всей республике.

Ранее сообщалось, будут ли введены новые ограничения из-за коронавируса в Башкирии. Министр здравоохранения Максим Забелин не исключил, что антиковидные меры могут быть ужесточены из-за ухудшения показателей в регионе, но пока говорить об этом не приходится.

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Источник: gtrk.tv

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