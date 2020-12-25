В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 162 человека: данные на 25 декабря

Коронавирус в Башкирии | 25 дек 2020 | 13:25

На 25 декабря в регионе зарегистрировали 18066 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 162 человека. Последние данные предоставили в Министерстве здравоохранения республики.







В настоящий момент бороться с вирусом продолжают 3773 жителя Башкирии. Под наблюдением врачей остаются 877 пациентов. 2896 граждан переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома, соблюдая режим самоизоляции. В момента начала пандемии в республики выздоровели 14162 человека. За последние сутки выписались 102 пациента. К сожалению, в республики каждый день регистрируют смертельные исходы коронавируса. Болезнь унесла жизни еще 2 граждан, число погибших увеличилось до 131 человека.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram