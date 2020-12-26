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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 165 человек: данные на 26 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 165 человек: данные на 26 декабря

Коронавирус в Башкирии | 26 дек 2020 | 12:10

В Башкирии общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 18 231 человек. Согласно последним данным оперштаба РБ, за сутки в республике было зарегистрировано 165 новых пациентов с коронавирусом.



Однако вылечились от болезни с начала пандемии 14 431 жителей Башкирии, выписано за сутки 269 человек. Их лечение благополучно завершено.

Увеличилось число летальных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом. За сутки скончался 1 пациент. А с начала пандемии было отмечено 132 фактов смерти среди ковид-пациентов.

Сегодня, по данным оперштаба РБ, в стационарах лечатся 897 человек, дома – 2 771 пациентов.

Ранее главврач Хозрасчетной поликлиники Азат Мухаметзянов предупредил жителей Башкирии о необычном способе заражения коронавирусом, который появился только под Новый год. 

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Источник: bash.news

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