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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 164 человека: данные на 27 декабря

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 164 человека: данные на 27 декабря

Коронавирус в Башкирии | 27 дек 2020 | 13:53

В Башкирии возросло число заболевших коронавирусом. По данным Минздрава РБ, за последние сутки выявлено 164 заболевших COVID-19, всего в республике опасной инфекцией заразились 18 тысяч 395 человек.



В стационарах лечатся 894 человека, из них в тяжелом состоянии – 71 пациент, на ИВЛ находятся 12 человек. На амбулаторном лечении остаются 2 868 человек. За прошедшие сутки выписано 70 человек, всего от болезни излечились 14 тысяч 501 человек.

Новых случаев смерти смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего в республике от болезни скончалось 132 человека.

Также за сутки поставлено 353 диагноза «внебольничная пневмония». От пневмонии за прошедшие 24 часа излечилось 296 человек.

Всего в республике на коронавирус обследовано 1 млн 925 тысяч 775 человек. За сутки обследовали 9 141 жителей Башкирии.

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Источник: gorobzor.ru

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