В Башкирию поступила четвертая партия вакцины от COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 27 дек 2020 | 15:28

В Башкирию поступила очередная партия вакцины «Спутник V» от COVID-19. Это уже четвертая поставка вакцины, в этот раз ее объем — 3100 доз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.







В первую очередь вакцинировать от опасной инфекции будут медицинских и социальных работников, сотрудников внутренних дел, ЖКХ и волонтеров. Вакцинация происходит бесплатно на добровольной основе.



Напомним, ранее в Башкирию поступило более 4,5 тыс. доз «Спутника V». В 2021 году суммарно поступит более 1 млн доз вакцин не только Гам-КОВИД-Вак, но и от других производителей.

Ранее глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» разрешил использовать вакцину «Спутник V» при массовой вакцинации людей старше 60 лет. Проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.



Ранее сообщалось о том, что Минздрав Башкирии подготовил ответы на самые популярные вопросы о вакцине от коронавируса.





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