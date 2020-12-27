Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкирию поступила четвертая партия вакцины от COVID-19

В Башкирию поступила четвертая партия вакцины от COVID-19

В Башкирию поступила четвертая партия вакцины от COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 27 дек 2020 | 15:28

В Башкирию поступила очередная партия вакцины «Спутник V» от COVID-19. Это уже четвертая поставка вакцины, в этот раз ее объем — 3100 доз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.



В первую очередь вакцинировать от опасной инфекции будут медицинских и социальных работников, сотрудников внутренних дел, ЖКХ и волонтеров. Вакцинация происходит бесплатно на добровольной основе.

Напомним, ранее в Башкирию поступило более 4,5 тыс. доз «Спутника V». В 2021 году суммарно поступит более 1 млн доз вакцин не только Гам-КОВИД-Вак, но и от других производителей.

Ранее глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» разрешил использовать вакцину «Спутник V» при массовой вакцинации людей старше 60 лет. Проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав Башкирии подготовил ответы на самые популярные вопросы о вакцине от коронавируса.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: