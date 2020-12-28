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Руководителю минздрава Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова

Руководителю минздрава Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова

| 28 дек 2020 | 11:44

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин получил орден генерала Шаймуратова. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров.



– В статусе этого ордена написано «при спасении людей в режиме ЧС. Я решил, что наш министр, который выстоял в это тяжелое время, не дрогнул ни разу, не растерялся, был настойчив, это вызывает очень глубокое уважение, - сказал руководитель региона.

Хабиров вручил награду министру в прямом эфире во время оперативного совещания в правительстве 28 декабря.

Напомним, орден генерала Минигали Шаймуратова вручается «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни».

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Источник: www.ufa.kp.ru

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