Руководителю минздрава Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова

| 28 дек 2020 | 11:44

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин получил орден генерала Шаймуратова. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров.







– В статусе этого ордена написано «при спасении людей в режиме ЧС. Я решил, что наш министр, который выстоял в это тяжелое время, не дрогнул ни разу, не растерялся, был настойчив, это вызывает очень глубокое уважение, - сказал руководитель региона.



Хабиров вручил награду министру в прямом эфире во время оперативного совещания в правительстве 28 декабря.



Напомним, орден генерала Минигали Шаймуратова вручается «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни».





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram