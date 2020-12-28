В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 167 человек: данные на 28 декабря

Коронавирус в Башкирии | 28 дек 2020 | 12:40

Еще 167 человек заразились коронавирусом в Башкирии за сутки. Об этом свидетельствуют данные регионального Минздрава. Данный показатель является рекордом за последнее время.



Отмечается, что число больных достигло 18 562 человека за все время пандемии. Из них 14 544 уже побороли болезнь.







Также сообщается, что три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего в Башкирии зарегистрировано 135 летальных случаев от COVID-19.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирию поступила очередная партия вакцины «Спутник V» от COVID-19. Это уже четвертая поставка вакцины, в этот раз ее объем — 3100 доз.





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