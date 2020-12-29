В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 167 человек: данные на 29 декабря

Коронавирус в Башкирии | 29 дек 2020 | 09:29

В Башкирии по состоянию на 29 декабря общее количество заболевших коронавирусом достигло 18 562. За прошедший день заболели 167 жителей республики. Об этом сообщили на прошедшем оперативном совещании в мэрии Уфы.



Отметим, что в Уфе за все время количество заболевших достигло 6 100 человек, за прошедшие сутки 126 зараженных.



По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галины Перминой, уже пятую неделю в республике наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ. Помимо этого отмечено и снижение заболевших внебольничной пневмонией. За минувшую неделю уменьшилось на 8,4%.



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