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В Башкортостане снизилась заболеваемость пневмонией и ОРВИ

В Башкортостане снизилась заболеваемость пневмонией и ОРВИ

| 29 дек 2020 | 10:29

Сегодня, 29 декабря, на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили о ситуации с заболеваемостью ОРВИ. Представитель Роспотребнадзора сообщила о наблюдающемся снижении.

Заместитель руководителя ведомства Галина Пермина проинформировала, что снижение заболеваемости регистрируется уже пятую неделю. 
По ее словам, уменьшилось также и число заболевших пневмонией. За минувшую неделю количество новых зарегистрированных случаев снизилось на 8,4 процента. 

Напомним, что вчера, 28 декабря, за сутки было зарегистрировано 167 новых случаев коронавируса. Всего известно о 18 962 носителях COVID-19.

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Источник: gorobzor.ru

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