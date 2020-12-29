В Башкортостане снизилась заболеваемость пневмонией и ОРВИ

| 29 дек 2020 | 10:29

Сегодня, 29 декабря, на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили о ситуации с заболеваемостью ОРВИ. Представитель Роспотребнадзора сообщила о наблюдающемся снижении.



Заместитель руководителя ведомства Галина Пермина проинформировала, что снижение заболеваемости регистрируется уже пятую неделю.

По ее словам, уменьшилось также и число заболевших пневмонией. За минувшую неделю количество новых зарегистрированных случаев снизилось на 8,4 процента.



Напомним, что вчера, 28 декабря, за сутки было зарегистрировано 167 новых случаев коронавируса. Всего известно о 18 962 носителях COVID-19.



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