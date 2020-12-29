В Башкортостане снизилась заболеваемость пневмонией и ОРВИ
| 29 дек 2020 | 10:29
Сегодня, 29 декабря, на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили о ситуации с заболеваемостью ОРВИ. Представитель Роспотребнадзора сообщила о наблюдающемся снижении.
Заместитель руководителя ведомства Галина Пермина проинформировала, что снижение заболеваемости регистрируется уже пятую неделю. По ее словам, уменьшилось также и число заболевших пневмонией. За минувшую неделю количество новых зарегистрированных случаев снизилось на 8,4 процента.
Напомним, что вчера, 28 декабря, за сутки было зарегистрировано 167 новых случаев коронавируса. Всего известно о 18 962 носителях COVID-19.