В Минздраве Башкирии рассказали о примерной дате начала вакцинации от коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 29 дек 2020 | 18:10
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во время брифинга, посвященного коронавирусной инфекции, дал подробную информацию о вакцинации населения от опасного заболевания. По словам главного медика региона, на данный момент завершается вакцинация граждан, которые находятся в первой группе риска — медики, соцработники, учителя и сотрудники правоохранительных органов.
В первой половине января в Башкирию поступит новая партия вакцины. Тогда же начнется бесплатная и добровольная вакцинация населения. На процедуру можно записаться в мобильном приложении «К врачу». Максим Забелин отметил, что анализ на коронавирус не требуется. Также определена точная возрастная категория, которая может сделать себе прививку — от 18 лет до «предельного» возраста.