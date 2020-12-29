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В Минздраве Башкирии рассказали о примерной дате начала вакцинации от коронавируса

В Минздраве Башкирии рассказали о примерной дате начала вакцинации от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 29 дек 2020 | 18:10

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во время брифинга, посвященного коронавирусной инфекции, дал подробную информацию о вакцинации населения от опасного заболевания. По словам главного медика региона, на данный момент завершается вакцинация граждан, которые находятся в первой группе риска — медики, соцработники, учителя и сотрудники правоохранительных органов.



В первой половине января в Башкирию поступит новая партия вакцины. Тогда же начнется бесплатная и добровольная вакцинация населения. На процедуру можно записаться в мобильном приложении «К врачу». Максим Забелин отметил, что анализ на коронавирус не требуется. Также определена точная возрастная категория, которая может сделать себе прививку — от 18 лет до «предельного» возраста.


«В ближайшее время будем увеличивать охват граждан, которые пройдут вакцинацию.  Как только будет получена достаточная партия, это будет в первой половине января, запись будет открыта. Запись  ничем не отличается от записи к другим врачам.<...> Наличие анализов ПЦР и на антитела не обязательно. Есть строгий перечень показаний и противопоказаний, которых придерживаются наши сотрудники иммунобригад, которые оценивают состояние пациента, изучают анамнез и проводят обследование. Также увеличили возраст для вакцинирования. Теперь он составляет от 18 до предельного возраста. Это является большим подспорьем, работники старшей возрастной группы 60-65+ находятся в условной зоне риска», — заявил глава ведомства.
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Источник: gorobzor.ru

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