Где в Башкирии больше всего заболевших коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 29 дек 2020 | 18:14Уфа лидирует по количеству зараженных коронавирусом в Башкирии. В башкирской столице инфекцией по состоянию на 29 декабря заразились 6179 человек.
Эти данные глава Минздрава республики Максим Забелин озвучил на еженедельном брифинге. Также чиновник сообщил, где еще чаще всего в республике заражаются коронавирусом.
Второе место по инфицированию занимает Белебеевский район. Там коронавирусом заразились 1332 жителя. В Туймазинском районе число инфицированных составляет 1273 человека. Этот район — третий в антирейтинге по заболевшим. Четвертое место занимает Салават с 802 подтвержденными случаями. На пятом — Кумертау. Там коронавирусом заразился 724 жителя.