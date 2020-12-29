Где в Башкирии больше всего заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 29 дек 2020 | 18:14









Уфа лидирует по количеству зараженных коронавирусом в Башкирии. В башкирской столице инфекцией по состоянию на 29 декабря заразились 6179 человек.

Эти данные глава Минздрава республики Максим Забелин озвучил на еженедельном брифинге. Также чиновник сообщил, где еще чаще всего в республике заражаются коронавирусом.



Второе место по инфицированию занимает Белебеевский район. Там коронавирусом заразились 1332 жителя. В Туймазинском районе число инфицированных составляет 1273 человека. Этот район — третий в антирейтинге по заболевшим. Четвертое место занимает Салават с 802 подтвержденными случаями. На пятом — Кумертау. Там коронавирусом заразился 724 жителя.





Ранее в Минздраве Башкирии рассказали о примерной дате начала вакцинации от коронавируса.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram