Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Где в Башкирии больше всего заболевших коронавирусом

Где в Башкирии больше всего заболевших коронавирусом

Где в Башкирии больше всего заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 29 дек 2020 | 18:14 Уфа лидирует по количеству зараженных коронавирусом в Башкирии. В башкирской столице инфекцией по состоянию на 29 декабря заразились 6179 человек.


Эти данные глава Минздрава республики Максим Забелин озвучил на еженедельном брифинге. Также чиновник сообщил, где еще чаще всего в республике заражаются коронавирусом.

Второе место по инфицированию занимает Белебеевский район. Там коронавирусом заразились 1332 жителя. В Туймазинском районе число инфицированных составляет 1273 человека. Этот район — третий в антирейтинге по заболевшим. Четвертое место занимает Салават с 802 подтвержденными случаями. На пятом — Кумертау. Там коронавирусом заразился 724 жителя.

Ранее в Минздраве Башкирии рассказали о примерной дате начала вакцинации от коронавируса


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: