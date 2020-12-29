Радий Хабиров объяснил, кто виноват в нехватке медицинских кадров

| 29 дек 2020 | 20:28

На большой пресс-конференции руководитель региона Радий Хабиров поделился мнением о том, как изменилась система здравоохранения с 2018 года. В частности речь шла о нехватке кадров в медицине.







Как отметил Радий Хабиров, в 2019 году в систему здравоохранения привели 519 врачей. Кроме того, руководитель региона отметил, что на данный момент нехватка кадров в муниципалитете должна решаться местным главой. Радий Хабиров отметил, что главы обязаны плотно прорабатывать этот вопрос, ездить в медвузы или даже, возможно, жениться на врачах.





— Я видел чудовищную разруху. Система была сложена, что глава не занимался этим вопросом. Но как так. Первое, что мы сделали, – глава стал отвечать за здравоохранение. После этого мы начали убирать рваные диваны, разбитые унитазы. В чудовищных условиях люди лежали, — высказался Радий Хабиров. — По врачам. Их не может одномоментно стать из 15 в 25 тысяч.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram