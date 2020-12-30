В Башкирии для реабилитации перенесших коронавирус будут использовать кумыс
Коронавирус в Башкирии | 30 дек 2020 | 09:21
Пациентов, переболевших COVID-19, будут реабилитировать при помощи кумыса. Радий Хабиров поручил Министерству сельского хозяйства вместе с Минздравом изучить возможности использования полезного напитка.
Руководство республики готово выделить необходимые средства и поддержать местных производителей, поставляющих качественный продукт для оздоровления жителей, подчеркнул Глава региона.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан:
Лошадей спасут от ДТП при помощи электричества. Для обустройства современных загонных пастбищ планируют использовать электроизгороди. Предполагается, что эта мера позволит ограничить неконтролируемый выпас животных, что позволит избежать аварий с их участием. Министерство сельского хозяйства будет субсидировать половину затрат на закупку оборудования аграриями. Вопрос рассматривали в Правительстве республики на совещании в формате «Сельский час».