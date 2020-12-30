В Башкирии для реабилитации перенесших коронавирус будут использовать кумыс

Коронавирус в Башкирии | 30 дек 2020 | 09:21

Пациентов, переболевших COVID-19, будут реабилитировать при помощи кумыса. Радий Хабиров поручил Министерству сельского хозяйства вместе с Минздравом изучить возможности использования полезного напитка.







Руководство республики готово выделить необходимые средства и поддержать местных производителей, поставляющих качественный продукт для оздоровления жителей, подчеркнул Глава региона.



Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан:



- Подумайте к концу января, сколько кумыса нужно, как вы будете его распределять. Сделайте нам предложение

Лошадей спасут от ДТП при помощи электричества. Для обустройства современных загонных пастбищ планируют использовать электроизгороди. Предполагается, что эта мера позволит ограничить неконтролируемый выпас животных, что позволит избежать аварий с их участием. Министерство сельского хозяйства будет субсидировать половину затрат на закупку оборудования аграриями. Вопрос рассматривали в Правительстве республики на совещании в формате «Сельский час».

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Сейчас в республике действует программа «Развитие коневодства в Республике Башкортостан», в рамках которой в этом году на развитие племенного, продуктивного и спортивного коневодства было направлено 110 млн. рублей.



