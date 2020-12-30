Врач из Башкирии рассказала, как погода влияет на коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 30 дек 2020 | 12:07

Заведующая ковид-роддомом при демской больнице Дина Абсалямова рассказала, что погода влияет на количество пациентов с коронавирусом.







Такой вывод был сделан, когда с наступлением морозов в конце 2020 года в республике наблюдался спад заболеваемости, сообщило ИА «Башинформ». Медик рассказала журналистам, что после холодов женщин с пневмонией не было. Поэтому морозы, по ее мнению, это хороший фактор.

— Вирусные инфекции все же любят слякоть, сырость. Как выяснилось, ковид также любит жаркую погоду – в летний период у нас были очень тяжелые пневмонии, каждая женщина с 50-70% поражения легких. Постоянно кто-то лежал в реанимации неделями, — сообщила врач.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал об итогах борьбы с коронавирусом в 2020 году. В период пандемии в рекордные строки были построены два ковидных госпиталя – в Уфе и Стерлитамаке. На помощь врачам были приглашены студенты медицинских вузов. Несмотря на предпринятые меры, болезнь повлияла на смертность в регионе. По словам главного врача республики, число погибших увеличилось на 13%.