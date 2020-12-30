В Башкирии записаться на прививку от коронавируса можно онлайн

Коронавирус в Башкирии | 30 дек 2020 | 12:38

Жители Башкирии смогут записаться на прививку от Covid-19 через мобильное приложение "К врачу" уже в январе. Об этом стало известно из сообщения главы Минздрава РБ Максима Забелина.







Министр напомнил, что в Башкирии завершается I этап вакцинации от коронавируса, и скоро будет получена новая партия. В целом, по словам Забелина, республика получила уже 7,5 тысячи доз вакцины. Первыми прививки делают работникам из группы риска, в частности, медикам, полицейским, учителям и преподавателям, социальным работникам и волонтерам.

Добровольная вакцинация всех жителей республики начнется в первой половине января, когда и поступит новая партия препарата, как уточнил министр.

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Желающие пройти вакцинацию смогут записаться через специальное мобильное приложение "К врачу". Для этого нужно будет пройти регистрацию, выбрать поликлинику и время, в которое будет удобно прийти на прививку. Пройти вакцинацию смогут граждане от 18 лет.