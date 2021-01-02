Статистика коронавируса на сегодня, 2 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 02 янв 2021 | 12:21

По данным администрации главы Башкирии, в республике за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 169 человек. За весь период пандемии инфекцию подтвердили у 19 403 человек.



За сутки, согласно полученным данным, выздоровевшими считаются три человека, всего – 15 156. О новых случаях смерти от ковид данные не приводятся, всего погибла от коронавируса 145 человек.



На лечении остаются 4103 человека: 741 – в стационарах, 3361 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении



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