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Глеб Глебов проведет бесплатные приемы для жителей Башкирии

Глеб Глебов проведет бесплатные приемы для жителей Башкирии

Уфа | 03 янв 2021 | 11:43

Врач ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов проведет бесплатные приемы для жителей республики. Об этом он рассказал корреспонденту UFA1 сегодня, 3 января.



— Буду проводить бесплатные приемы по вопросам лечения и реабилитации после коронавируса. 3 января приемы будут проходить в городе Благовещенск в здании администрации района, 4 и 5 января — в Уфе. Следующий прием планируется в Стерлитамаке. Все приемы будут проходить с 12:00 до 18:00, — рассказал Глебов.

О местах проведения каждого приема станет известно незадолго до его начала.

Ранее сообщалось о том, что уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов выпустил методичку «COVID-19 от А до Я». Глебов добавил, что данное пособие составлено с участием врачей, которые трудятся в "красной зоне".

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Источник: ufa1.ru

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