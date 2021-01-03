Глеб Глебов проведет бесплатные приемы для жителей Башкирии

Врач ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов проведет бесплатные приемы для жителей республики. Об этом он рассказал корреспонденту UFA1 сегодня, 3 января.
— Буду проводить бесплатные приемы по вопросам лечения и реабилитации после коронавируса. 3 января приемы будут проходить в городе Благовещенск в здании администрации района, 4 и 5 января — в Уфе. Следующий прием планируется в Стерлитамаке. Все приемы будут проходить с 12:00 до 18:00, — рассказал Глебов.
О местах проведения каждого приема станет известно незадолго до его начала.
Ранее сообщалось о том, что уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов выпустил методичку «COVID-19 от А до Я». Глебов добавил, что данное пособие составлено с участием врачей, которые трудятся в "красной зоне".