Статистика коронавируса на сегодня, 4 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 04 янв 2021 | 11:51

Администрация главы Башкирии сообщила последние данные о распространении коронавируса в республике за последние 24 часа.



По состоянию на 4 января 2021 года за весь период пандемии известно о 19 742 случаях коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано еще 170 заболевших.



В настоящий момент на лечении остаются 4401 человек, из которых 713 находятся в больнице, а еще 3368 выздоравливают дома. Всего известно, что вылечились 15 194 человека, 15 – за последние сутки.



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