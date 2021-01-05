В Илишевском районе медикам больницы и работникам соцприюта вручили новогодние подарки

Илишевский район | 05 янв 2021 | 19:26

Медики и социальные работники в Башкирии продолжают получать новогодние подарки. Речь идет о тех, кто дежурит на праздниках.







На днях продуктовые наборы со сладостями получили в Верхнеяркеевской больнице Илишевского района, работники соцприюта для детей и подростков в с. Исаметово, а также сотрудники стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Ишкарово.



Передают сладости медработником в рамках проекта «С заботой о вас». В подарок входят чай и кофе, кондитерские изделия и свежие фрукты. Продуктовые наборы доставляются волонтерами.

Акция будет продолжена в течение новогодних каникул.



Пресс-служба «Единой России» РБ:



- За праздники планируется охватить 214 учреждений Башкортостана: 39 больниц, включая отделения скорой помощи, 119 социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, 56 учреждений, предоставляющих услуги на дому для жителей пожилого возраста и инвалидов, а также две станции скорой медицинской помощи.

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Фото: Пресс-служба «Единой России» РБ