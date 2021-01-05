Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Илишевском районе медикам больницы и работникам соцприюта вручили новогодние подарки

В Илишевском районе медикам больницы и работникам соцприюта вручили новогодние подарки

В Илишевском районе медикам больницы и работникам соцприюта вручили новогодние подарки

Илишевский район | 05 янв 2021 | 19:26

Медики и социальные работники в Башкирии продолжают получать новогодние подарки. Речь идет о тех, кто дежурит на праздниках.



На днях продуктовые наборы со сладостями получили в Верхнеяркеевской больнице Илишевского района, работники соцприюта для детей и подростков в с. Исаметово, а также сотрудники стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Ишкарово.

Передают сладости медработником в рамках проекта «С заботой о вас». В подарок входят чай и кофе, кондитерские изделия и свежие фрукты. Продуктовые наборы доставляются волонтерами.

Акция будет продолжена в течение новогодних каникул.

Пресс-служба «Единой России» РБ:

- За праздники планируется охватить 214 учреждений Башкортостана: 39 больниц, включая отделения скорой помощи, 119 социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, 56 учреждений, предоставляющих услуги на дому для жителей пожилого возраста и инвалидов, а также две станции скорой медицинской помощи.

Читайте также:

В Хайбуллинском районе исполнили мечту девочки, подарив ей гитару на Новый год
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: Пресс-служба «Единой России» РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: