Статистика коронавируса на сегодня, 6 января 2021 года, в Башкирии

| 06 янв 2021 | 12:20

В Башкирии с начало пандемии было подтверждено более 20 тысяч случаев коронавируса. По состоянию на 6 января 2021 года инфекцию выявили у 20 077 жителей. Суточный прирост зараженных составил 169 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.







Всего с учета по выздоровлению от COVID-19 было снято 15 294 человека. Только 13 из них выписались за последние 24 часа.



Все еще болеют коронавирусом 4634 жителя республики: 715 пациентов находятся на госпитализации в среднем и тяжелом состояниях, 3919 переносят инфекцию в легкой форме дома на самоизоляции.



Новых жертв ковида не зарегистрировано. В Башкирии от него скончались 149 человек.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram