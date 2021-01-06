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Статистика коронавируса на сегодня, 6 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 6 января 2021 года, в Башкирии

| 06 янв 2021 | 12:20

В Башкирии с начало пандемии было подтверждено более 20 тысяч случаев коронавируса. По состоянию на 6 января 2021 года инфекцию выявили у 20 077 жителей. Суточный прирост зараженных составил 169 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.



Всего с учета по выздоровлению от COVID-19 было снято 15 294 человека. Только 13 из них выписались за последние 24 часа.

Все еще болеют коронавирусом 4634 жителя республики: 715 пациентов находятся на госпитализации в среднем и тяжелом состояниях, 3919 переносят инфекцию в легкой форме дома на самоизоляции.

Новых жертв ковида не зарегистрировано. В Башкирии от него скончались 149 человек.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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