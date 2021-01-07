В Минздраве Башкортостана рассказали, врачей каких специальностей не хватает в больницах
| 07 янв 2021 | 11:30
Региональное министерство здравоохранения озвучило перечень врачей, услуги которых необходимы в башкирских больницах.
Так, в число дефицитных специальностей вошли акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неврологи и инфекционисты. Такие данные сообщает Ufatime со ссылкой в ведомство.
На конец 2020 года в республиканских больницах работают 14 444 врача, а также 36 868 медсестер и фельдшеров. Отмечается, что средний возраст представителя медицинской профессии составляет 36 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что Радий Хабиров жестко раскритиковал главу Минздрава за отток врачей в нескольких городах Башкирии.
Источник:
gorobzor.ru
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