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Статистика коронавируса на сегодня, 7 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 7 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 07 янв 2021 | 13:46

165 новых зараженных и три летальных исхода – таковы данные по коронавирусу в Башкирии за последние сутки. Как сообщает Администрация Главы РБ, на 11 часов 7 января в регионе всего подтверждены 20242 случая коронавирусной инфекции. 15335 из них завершены выздоровлением.

Сегодня на лечении остаются 4756 пациентов: 705 – в стационарах, 4050 переносят болезнь в легкой форме.



Три человека скончались от вируса и его последствий. С начала пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 152 человека.

В России за последние сутки выявлен 23 541 случай COVID-19, зафиксировано 506 летальных исходов. За весь период в стране от коронавируса скончалось 60 457 человек.

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Источник: gtrk.tv

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