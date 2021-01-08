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Статистика коронавируса на сегодня, 8 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 8 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 08 янв 2021 | 12:50

В Башкирии зарегистрированы новые смерти от коронавируса, сообщает региональный Минздрав. По данным ведомства, еще два жителя республики скончались от осложнений, вызванных болезнью. Таким образом, общее число смертельных исходов достигло 154.



По состоянию на 8 января, в Башкирии зарегистрировано 20 407 фактов заражения коронавирусом. Это на 165 случаев инфицирования больше, чем было сутками ранее.

За все время болезнь поборол 15 351 пациент. Только за прошедшие 24 часа показатель выздоровления увеличился на 16 человек. 

Ранее в Минздраве Башкортостана рассказали, врачей каких специальностей не хватает в больницах.

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Источник: bash.news

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