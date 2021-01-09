Специалисты рассказали, какие продукты лучше исключить из рациона при коронавирусе

Коронавирус в Башкирии | 09 янв 2021 | 13:13

Употребление некоторых продуктов повышает риск заражения коронавирусом и тяжесть его течения. О влиянии еды на коронавирус заявила диетолог и терапевт Екатерина Бурляева.







«Не сам продукт виноват, а те последствия, которые человек накапливает в течение жизни», — говорит Бурляева. Дело в том, что употребление некоторых продуктов приводит к болезням. А они уже влияют на заболеваемость, а также тяжесть течения коронавируса.



Осложнять ход болезни могут соленые огурцы и картошка. Если употреблять их в больших количествах может загустевать кровь. Поэтому при коронавирусе стоит есть поменьше соленого, объяснила Бурляева. Также стоит есть меньше сахара и транс-изомеров жирных кислот, жирного мяса. Это мучные и хлебобулочные изделия, сладкая газировка, соки, сыры, колбасы, фастфуд и так далее.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии число заболевших коронавирусом достигло отметки в 20 571 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.





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