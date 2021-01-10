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Настоящее чудо: в Башкирии врачи выходили малыша весом всего 564 грамма

Настоящее чудо: в Башкирии врачи выходили малыша весом всего 564 грамма

| 10 янв 2021 | 11:19

Эпидемия коронавируса не сильно сказалась на демографии Башкирии. Так, по данным Минздрава, предоставленным изданию UfacityNews.ru, только в период с января по сентябрь 2020 года в республике родилось 30934 ребенка.



1911 малышей (6,6 процентов от общего числа) появились на свет недоношенными, причем часто врачам приходилось выхаживать крох, которые родились совсем с маленьким весом. Так, неонатологи совершили настоящее чудо и выходили малыша, который родился с весом всего 564 грамма! Отметим, что в российской, да и мировой медицинской практике, немного случаев, когда удается спасти недоношенных младенцев с таких крохотным весом.

Также напомним, что в прошлом году самой молодой мамой в Башкирии стала 15-летняя школьница, а самой возрастной – 59-летняя женщина.


Ранее в Минздраве Башкортостана рассказали, врачей каких специальностей не хватает в больницах.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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