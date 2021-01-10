Статистика коронавируса на сегодня, 10 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 10 янв 2021 | 12:25

Обнародованы свежие данные, отражающие ситуацию с коронавирусом в Башкирии. Согласно цифрам регионального Минздрава, за сутки прирост больных составил 165 человек.







Общее число зараженных, по состоянию на 10 января, составляет 20 736 человек. Из них 15 480 пациентов побороли болезнь за все время пандемии. Этот показатель увеличился за минувшие сутки на 74 человека.



Увеличился и показатель смертности. За прошедшие 24 часа зарегистрирован один смертельный факт в результате COVID-19. Общее число жертв достигло отметки в 155 человек.



Ранее специалисты рассказали, какие продукты лучше исключить из рациона при коронавирусе.





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