Статистика коронавируса на сегодня, 11 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 11 янв 2021 | 10:26

Сегодня состоялось первое в новом году оперативное совещание в правительстве Башкирии, на котором уже традиционно обсудили эпидемиологическую обстановку из-за распространения коронавируса. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил новые данные о заболевших.







За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 165 человек. С начала пандемии коронавирусом заболели 20 901 жителей республики. В настоящее время на лечении находятся 826 пациентов. В тяжелом состоянии пребывают 72 человека, 11 — подключены к аппарату ИВЛ.



Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случае заболевания «британским» штаммом коронавируса.



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