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Статистика коронавируса на сегодня, 11 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 11 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 11 янв 2021 | 10:26

Сегодня состоялось первое в новом году оперативное совещание в правительстве Башкирии, на котором уже традиционно обсудили эпидемиологическую обстановку из-за распространения коронавируса. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил новые данные о заболевших.



За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 165 человек. С начала пандемии коронавирусом заболели 20 901 жителей республики. В настоящее время на лечении находятся 826 пациентов. В тяжелом состоянии пребывают 72 человека, 11 — подключены к аппарату ИВЛ.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случае заболевания «британским» штаммом коронавируса.

Ранее специалисты рассказали, какие продукты лучше исключить из рациона при коронавирусе.

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Источник: mkset.ru

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