В Башкортостане может произойти рост заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 11 янв 2021 | 10:45

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в республике. Он сообщил, что праздники прошли спокойно, всплесков заболеваемости не было.







Министр здравоохранения РБ Максим Забелин также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в республике стабильная и контролируемая.

— Поручение, которое давал президент, мы выполнили, 60 процентов от гриппа вакцинировали. Но новогодние праздники сопровождались тесными контактами людей, встречались люди, собирались. Нам стоит ожидать увеличения по инкубационному периоду? — поинтересовался Радий Хабиров.

Представители Роспотребнадзора отметили, что есть опасение, что будут тяжелые больные. В праздничные дни получился провал в тестировании. Рост заболеваемости отмечался в районе трех процентов.





— Люди сами в эти праздничные дни меньше обращались, силком не загонишь, — сказал Глава РБ. — Сейчас надо наращивать объемы тестирования. Обычно мы две недели ждем в каких-то событий, в конце недели посмотрим количество обратившихся. У нас есть 30-процентный запас коечный, лекарства есть, персонал есть, умение есть. Поэтому спокойно работаем и ждем.

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Радий Хабиров сказал, что спасением является вакцинация от коронавируса, и ее нужно очень серьезно и организованно проводить. 60 процентов населения надо вакцинировать, людей надо убеждать.