В Башкирию поступит новая партия вакцины от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 11 янв 2021 | 11:42

Новая партия вакцины от COVID-19 придет в Башкирию. Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин. По его словам, в республику будет прислано порядка 6,5 тысяч доз.







«На данный момент в республику поступило 7 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». В первую очередь вакцинируют врачей, учителей и социальных работников. Первый компонент получили все эти категории граждан. Сейчас происходит вакцинация вторым компонентом», — отметил министр здравоохранения.

Радий Хабиров подчеркнул, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции очень важна. Именно иммунизация способна сдержать наступление болезни. Добавим, за сутки в республике положительный тест на коронавирус получили еще 165 человек.





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