Статистика коронавируса на сегодня, 12 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 12 янв 2021 | 11:47

На 11 часов 12 января в Башкирии 21068 подтвержденных случаев COVID-19. 6994 приходится на Уфу. Об этом сообщили в региональном минздраве. Суточный прирост составил 167 пациентов. Остаются на лечении 5057 жителей республики. В их числе 614 пациентов стационаров, а также 4443 человека, которые с легкой формой болезни борются дома.







Выписались за последние сутки 286 граждан. Общее число выздоровевших составило 15852 человека.



Кроме того, за минувшие сутки были зарегистрированы 2 летальных случая от COVID-19. Общее число жертв пандемии выросло до 159 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирию поступит новая партия вакцины от коронавируса. На данный момент в республику поступило 7 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак. В первую очередь вакцинируют врачей, учителей и социальных работников.





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