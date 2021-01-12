Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 12 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 12 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 12 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 12 янв 2021 | 11:47

На 11 часов 12 января в Башкирии 21068 подтвержденных случаев COVID-19. 6994 приходится на Уфу. Об этом сообщили в региональном минздраве. Суточный прирост составил 167 пациентов. Остаются на лечении 5057 жителей республики. В их числе 614 пациентов стационаров, а также 4443 человека, которые с легкой формой болезни борются дома.



Выписались за последние сутки 286 граждан. Общее число выздоровевших составило 15852 человека.

Кроме того, за минувшие сутки были зарегистрированы 2 летальных случая от COVID-19. Общее число жертв пандемии выросло до 159 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирию поступит новая партия вакцины от коронавируса. На данный момент в республику поступило 7 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак. В первую очередь вакцинируют врачей, учителей и социальных работников.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: