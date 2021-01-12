В Минздраве Башкирии прокомментировали скудное содержание набора для лечения коронавируса

| 12 янв 2021 | 15:46

В социальных сетях общественник Динар Зайнуллин разместил видео, от жителя Балтачевского района Башкирии. Автор ролика сообщил, что его пожилой родственнице диагностировали коронавирус. Медработники привезли женщине положенный бесплатный набор для лечения. Однако содержимое объемной коробочки вызвало много вопросов.







— Чтобы бороться с коронавирусом в Республике Башкортостан тут имеется два средства: упаковка таблеток «Парацетамол» и капли назальные «Гриппферон». Имеется также какая-то бумажечка (предположительно рецептурная – прим.ред.). Дальше смотрим – коробка пустая, — сообщил местный житель.



По словам автора видео, при повторном тестировании диагноз не подтвердился. Однако мужчина возмущен подобной заботой о пенсионерах.

Пост вызвал шквал негативных комментариев. Свое мнение о ситуации высказал Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.

— Наши волонтеры носят в данных коробках полноценные антиковидные наборы, помогая и освобождая медработников от данной второстепенной работы, чтобы сосредоточиться на главном - на медицинской помощи людям. Почему в этом случае решено положить пачку «Парацетамола» и флакон «Гриппферона» в коробку, закупленную при нашей поддержке, мне неизвестно. При этом отмечу, что «Гриппферон» стоит в аптеках от 350 до 800 рублей и доставленное бесплатное лекарство это все-таки забота о пациентах, лечащихся на дому, — написал Рустем Ахмадинуров.









На ситуацию также обратила внимание заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова. Она сообщила, что пациентов, получивших скудный набор разыскивают.

— Пациенты ждали, что набор будет у всех одинаковый и коробка будет полная. Но, увы, это не так. Жаль, что им медики не объяснили. Это наша - медицинская беда: мало разговариваем и объясняем. На видео, во-первых, коронавирус не подтвержден: ни «Фавипиравир», ни «Гидроксихлорохин» не показаны, во-вторых, форма ОРВИ легкая, раз они - пожилые люди - остались дома, в-третьих, в схему легкой три в входит «Арбидол» – 3 упаковки. Если пациенты принимали противовирусные до назначения врача, то повторный курс не показан. Парацетамол тоже не особенно нужен, если нет температуры. А вот «Гриппферон» можно продолжать капать с профилактической целью, — высказалась Ирина Кононова.

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Фото: скриншот видео