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Статистика коронавируса на сегодня, 13 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 13 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 13 янв 2021 | 12:08

Число зараженных коронавирусом в республике вновь увеличилось. По данным администрации главы РБ, в регионе за сутки выявлено еще 167 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в Башкирии у 21 235 человек диагностировано заболевание.  



За сутки также изменилось число умерших от COVID-19. Администрация сообщает о двух летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 161 человек.  

По состоянию на 13 января, 737 человек находятся в больницах с диагнозом COVID-19. 4 336 пациентов с легкой формой заболевания проходят лечение дома. За весь период пандемии было выписано 16 001 человек по выздоровлению, 149 пациента – за сутки.  

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Источник: gorobzor.ru

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