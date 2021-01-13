Путин поручил провести массовую вакцинацию россиян от коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 13 янв 2021 | 18:57
Президент России Владимир Путин распорядился перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса, сообщает ТАСС. По мнению руководителя страны, начать прививать граждан Российской Федерации можно уже со следующей недели. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
«Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне Михаил Владимирович [Мишустин] докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», – заявил глава государства.
Путин поручил правительству со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы. В качестве примера он привел прививочную кампанию против гриппа.