Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Путин поручил провести массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Путин поручил провести массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Путин поручил провести массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 13 янв 2021 | 18:57

Президент России Владимир Путин распорядился перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса, сообщает ТАСС.  По мнению руководителя страны, начать прививать граждан Российской Федерации можно уже со следующей недели. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.



«Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне Михаил Владимирович [Мишустин] докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», – заявил глава государства.

Путин поручил правительству со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы. В качестве примера он привел прививочную кампанию против гриппа. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: