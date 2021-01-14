Статистика коронавируса на сегодня, 14 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 14 янв 2021 | 11:47

На 14 января в Республике Башкортостан подтвердили 21402 случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 167 человек. Данные предоставили в Министерстве здравоохранения республики.







В настоящий момент бороться за свое здоровье продолжают 5130 жителей региона. В стационарах остаются 786 пациентов. 4344 переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома, соблюдая режим самоизоляции. С момента начала пандемии в Башкирии было выписано с выздоровлением 16111 человек. За сутки количество закончивших терапию составило 110 граждан. В регионе не были зарегистрированы новые летальные исходы болезни впервые за долгое время. Количество погибших на данный момент составляет 161 человек.

Ранее сообщалось о том, что Путин поручил провести массовую вакцинацию россиян от коронавируса.

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