В Башкирии зафиксирован взрывной рост числа больных пневмонией

| 14 янв 2021 | 18:10

В Башкирии за сутки резко подскочило число заражений смертельно опасной инфекцией. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава РБ.







Так, в республике по состоянию на 14 января внебольничную пневмонию подтвердили еще у 499 человек. Днем ранее, 13 января заболел 321 человек, 12 января — 245 человек, 11 января — 175, 10 января был выявлен 181 случай заражения, 9 января пневмонию определили у 201 человека, 8 января заболели 207 человек, 7 января — 238.



Выписано за минувшие сутки с выздоровлением после перенесенной пневмонии 303 человека, констатировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии с 18 января снимут обязательную самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет. О послаблениях сообщили в одном из телеграмм-каналов. Аналогичные ограничения постепенно снимут в социальных учреждениях.





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