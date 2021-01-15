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Статистика коронавируса на сегодня, 15 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 15 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 15 янв 2021 | 12:25

Оперштаб Башкирии озвучил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки выявлено новых 167 случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 21 569 человек.



За весь период пандемии было выписано 16 188 человек по выздоровлению, 77 пациентов – за сутки.

По состоянию на 14 января, 5130 человек проходят лечение от коронавируса: 786 находятся в стационарах, 4344 борются с инфекцией амбулаторно. За сутки также изменилось число умерших от COVID-19. Оперштаб сообщает о двух летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 163 зараженных.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил провести массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

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Источник: gorobzor.ru

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