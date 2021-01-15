Хабиров рассказал о ремонте в медучреждениях города Октябрьский

Октябрьский | 15 янв 2021 | 16:36

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 15 января, опубликовал в социальных сетях пост, посвященный медицинской деятельности. Речь, в частности, шла об этой сфере в Октябрьском. Руководитель региона отметил, что там отремонтирован хирургический корпус больницы №1, детская поликлиника. Медучреждения также оснастили современным оборудованием.







«Важно, что мы предоставили возможность нашим жителям получать высокотехнологичную помощь у себя дома, а не мотаться в Уфу и отстаивать там очереди. Теперь могу с уверенностью сказать, у нас многое получилось. Здания отремонтировали, оборудование закупили. Понятно, что мы не все еще доделали, но планы четкие и понятные - будем вкладывать средства в развитие медицины и дальше», – проинформировал глава.

Хабиров также сообщил, что сделать это было очень важно, так как больница в Октябрьском работает, как межмуниципальный центр, принимающий пациентов со всех западных районов Башкирии.





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Фото: Радий Хабиров / ВК