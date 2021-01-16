В Белебеевском районе построили капитальный фельдшерско-акушерский пункт

Белебеевский район | 16 янв 2021 | 10:26

В селе Новосеменкино Белебеевского района Башкирии построили капитальный фельдшерско-акушерский пункт – его введут в эксплуатацию в первом квартале этого года. Медпункт будет обслуживать 194 человека, в том числе 19 детей. Установка нового модульного ФАПа завершена в деревне Зяк-Ишметово Куюргазинского района. Лечить в комфортных условиях теперь будут 780 сельчан, в том числе 148 детей до 18 лет. В ближайшее время сюда завезут новое медицинское оборудование и мебель.







В ФАПе есть все условия для приема пациентов и работы персонала: прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема взрослого населения, смотровой, помещения для хранения лекарственных средств, дезинфицирующих растворов. В медицинском учреждении будет оказываться первичная медико-санитарная медицинская помощь, в том числе неотложная и в области акушерства-гинекологии, а также проводиться забор медицинских анализов.

Всего в республике завершено строительство 13 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов. Их строили в 2019-2020 годах за счет средств башкирского бюджета: потрачено свыше 100 млн рублей.



Ранее Хабиров сообщил о строительстве в Белебее мясоперерабатывающего комбината.





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