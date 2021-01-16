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Статистика коронавируса на сегодня, 16 января 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 16 января 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 16 янв 2021 | 12:25

В Башкирии продолжается неизменный рост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Согласно обновленным данным оперативного штаба РБ, число заболевших уже достигло 21,7 тысяч человек.

Из них 166 случаев было зарегистрировано за минувшие сутки. За это же время выписано по выздоровлению 209 пациентов, заболевших ранее. Всего выписано на территории республики 16 397 человек.

Также за последние сутки погиб 1 пациент, у которого подтвердили наличие инфекции в организме. Учитывая последние данные, в Башкирии от коронавируса скончались 164 человека.

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Источник: bash.news

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