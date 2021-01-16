Вирусологи рекомендовали вакцинироваться даже переболевшим коронавирусом россиянам

Коронавирус в Башкирии | 16 янв 2021 | 18:42

Пациентам, перенесшим коронавирус, вакцинироваться необходимо, считает директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Если после первой прививки титр антител в крови увеличится до 1:3200 и более, то этого будет достаточно.







По словам Гинцбурга, вакцинация гарантированно защищает человека от тяжелого течения коронавирусной инфекции нового типа. При низком уровне антител сохраняется риск подобного заболевания, но у вакцинированных пациентов его течение напоминает грипп.



В рекомендациях Минздрава написано, что переболевшим прививаться не нужно. «Я придерживаюсь позиции, что нужно», - заявляет эксперт. Он рекомендует измерить уровень антител после первой прививки. Если такой возможности нет, то однозначно нужно прививаться во второй раз.

Сроки вакцинации зависят от формы перенесенного ковида. Россияне, переболевшие в легкой форме, могут прививаться сразу после выздоровления – при условии, что результат ПРЦ-теста отрицательный.

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Больным, проходившим лечение в стационаре, нужно подождать 2-3 месяца, восстановиться физически и после этого делать прививку. «Человек должен быть полностью выздоровевший, причем выздоровевший лабораторно», - предупреждает вирусолог.