Вирусологи рекомендовали вакцинироваться даже переболевшим коронавирусом россиянам
Коронавирус в Башкирии | 16 янв 2021 | 18:42
Пациентам, перенесшим коронавирус, вакцинироваться необходимо, считает директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Если после первой прививки титр антител в крови увеличится до 1:3200 и более, то этого будет достаточно.
По словам Гинцбурга, вакцинация гарантированно защищает человека от тяжелого течения коронавирусной инфекции нового типа. При низком уровне антител сохраняется риск подобного заболевания, но у вакцинированных пациентов его течение напоминает грипп.
В рекомендациях Минздрава написано, что переболевшим прививаться не нужно. «Я придерживаюсь позиции, что нужно», - заявляет эксперт. Он рекомендует измерить уровень антител после первой прививки. Если такой возможности нет, то однозначно нужно прививаться во второй раз.
Сроки вакцинации зависят от формы перенесенного ковида. Россияне, переболевшие в легкой форме, могут прививаться сразу после выздоровления – при условии, что результат ПРЦ-теста отрицательный.