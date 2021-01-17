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В Башкирии вновь выявлено более 160 человек заразившихся коронавирусом

В Башкирии вновь выявлено более 160 человек заразившихся коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 17 янв 2021 | 11:43

Сегодня, 17 января на территории республике Башкортостан выявлено 167 человек зараженных коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, 125 человек выздоровело.



Общее число инфицированных, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на территории Башкирии составило 21902 человек, выздоровевших - 16522 человека.

Ранее, Радий Хабиров на заседании оперштаба принял решение снять обязательную самоизоляцию для социальных учреждений с 18 января. Однако он сохранится для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Так же глава республики поручил министру молодежной политики и спорта республики Руслану Хабибову снять коронавирусные ограничении с юношеского спорта.

Ранее сообщалось о том, что врач из Уфы Глебов рассказал, почему не будет вакцинироваться от коронавируса.

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Источник: mkset.ru

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