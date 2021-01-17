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Специалисты озвучили полный список осложнений после коронавируса

Специалисты озвучили полный список осложнений после коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 17 янв 2021 | 15:38

Заражение коронавирусом может привести к ухудшению сна, проблемам с сосудами и судорогам. Причем осложнения часто возникают и после выздоровления. Такую информацию сообщила кандидат медицинских наук, невролог Неонила Фомина-Чертоусова.



«Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. При инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%», — приводит ее слова «Российская газета». Врач отметила, что инсульт может произойти через несколько недель после заражения COVID-19.

Список осложнений после COVID-19:
ухудшение сна
поражение мышц
у людей с хронической сосудистой недостаточностью мозга может быстрее развиться деменция
хронические сосудистые нарушения
сонливость
апатия
судороги
утрата сознания

заболевания спинного мозга
онемение кистей рук и стоп ног
боли в конечностях
у пожилых людей из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера
в будущем возможно развитие болезни Паркинсона

Невролог отметила, что влияние вируса на развитие тяжелых заболеваний головного мозга пока не изучено. Она посоветовала россиянам следить за здоровьем и соблюдать противоэпидемические правила.

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Источник: ura.news

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