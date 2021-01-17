Специалисты озвучили полный список осложнений после коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 17 янв 2021 | 15:38
Заражение коронавирусом может привести к ухудшению сна, проблемам с сосудами и судорогам. Причем осложнения часто возникают и после выздоровления. Такую информацию сообщила кандидат медицинских наук, невролог Неонила Фомина-Чертоусова.
«Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. При инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%», — приводит ее слова «Российская газета». Врач отметила, что инсульт может произойти через несколько недель после заражения COVID-19.
Список осложнений после COVID-19:
ухудшение сна
поражение мышц
у людей с хронической сосудистой недостаточностью мозга может быстрее развиться деменция
хронические сосудистые нарушения
сонливость
апатия
судороги
утрата сознания
заболевания спинного мозга
онемение кистей рук и стоп ног
боли в конечностях
у пожилых людей из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера
в будущем возможно развитие болезни Паркинсона
Невролог отметила, что влияние вируса на развитие тяжелых заболеваний головного мозга пока не изучено. Она посоветовала россиянам следить за здоровьем и соблюдать противоэпидемические правила.