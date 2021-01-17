Специалисты озвучили полный список осложнений после коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 17 янв 2021 | 15:38

Заражение коронавирусом может привести к ухудшению сна, проблемам с сосудами и судорогам. Причем осложнения часто возникают и после выздоровления. Такую информацию сообщила кандидат медицинских наук, невролог Неонила Фомина-Чертоусова.







«Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. При инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%», — приводит ее слова «Российская газета». Врач отметила, что инсульт может произойти через несколько недель после заражения COVID-19.



Список осложнений после COVID-19:

ухудшение сна

поражение мышц

у людей с хронической сосудистой недостаточностью мозга может быстрее развиться деменция

хронические сосудистые нарушения

сонливость

апатия

судороги

утрата сознания

заболевания спинного мозга

онемение кистей рук и стоп ног

боли в конечностях

у пожилых людей из-за коронавируса обостряется болезнь Альцгеймера

в будущем возможно развитие болезни Паркинсона



Невролог отметила, что влияние вируса на развитие тяжелых заболеваний головного мозга пока не изучено. Она посоветовала россиянам следить за здоровьем и соблюдать противоэпидемические правила.





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