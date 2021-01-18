Минздрав Башкортостана заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в республике

Коронавирус в Башкирии | 18 янв 2021 | 10:17

Министр здравоохранения Башкирии раскрыл официальную статистику по коронавирусу в Башкирии. Согласно его данным, в республике, по состоянию на 18 января, зарегистрировано 22 068 случаев заражения COVID-19.







Этот показатель за минувшие сутки увеличился на 166 человек, добавил глава ведомства. Он отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Башкирии постепенно стабилизируется.



Лечение стационарно получают 805 пациентов, из них 18 - на ИВЛ. Состояние больных оценивается как среднее или тяжелое.



Скончались от болезни 165 человек за все время пандемии.



Ранее сообщалось о том, что Хабиров объявил об изменениях режима повышенной готовности.





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