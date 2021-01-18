В Башкирии вводятся антиковидные паспорта для вакцинировавшихся или переболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 18 янв 2021 | 10:32

В Башкирии на оперативном совещании в правительстве РБ объявили о появлении нового проекта, связанного с борьбой с коронавирусом.







— С сегодняшнего дня в республике вводим новый проект, связанный с борьбой с коронавирусной инфекцией. Проект называется «Антиковидный паспорт Башкортостана», — сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. — Такой паспорт будет выдаваться тем, кто переболел, имеет антитела и тем, кто вакцинировался. Что это такое? Это решает целый ряд проблем. Если наши жители 65+ находятся в режиме самоизоляции, но вакцинировались и переболели, то зачем мы их держим дома? Это один из примеров. Второе — определенное стимулирование людей, чтобы они проходили вакцинацию, будет целый ряд преимуществ для тех, кто имеет такой паспорт. И третье — этот паспорт можно получить через портал Госуслуг.

Ранее Радий Хабиров объявил об изменениях режима повышенной готовности. По его словам, с сегодняшнего дня последовательно начнут снимать режим самоизоляции в социальных учреждениях. Сотрудники будут переходить с 14-дневной смены на обычный режим работы.





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